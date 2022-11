So beginnen Märchen, aber diese alte Frau gibt es wirklich. Sie heisst Elisabeth Erb, ist 81 und steht an diesem Sonntagmorgen aufrecht wie ein Baum vor ihrer Haustür in Grüt im Zürcher Oberland. Ihr Händedruck ist fest, ihr Lächeln strahlend. Auch den Schatz gibt es wirklich. Er verbirgt sich in Erbs Wohnung, in einem Zimmer am Ende eines langen Flurs. Erb, die inzwischen Kaffee gekocht hat, geht voraus, ein Tablett mit Tassen und Pralinen balancierend.