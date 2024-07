Zwei Jahre hat der 36-jährige Schweizer Jona Neidhart im Ukrainekrieg gekämpft. Unter anderem als Maschinengewehrschütze. Seit Mitte Juni ist er zurück. Der Beobachter traf Neidhart wenige Wochen vor seiner Rückkehr in Kiew in einer Mormonengemeinde, der er seit seiner Kindheit angehört. Im Gespräch erzählt Neidhart von seiner Motivation, in den Krieg zu ziehen, und erläutert, was das mit seinem Glauben zu tun hat und warum es in seinen Augen keine Sünde ist, Menschen zu töten.