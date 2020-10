«Ich hatte kürzlich das Gespräch bei dem Gynäkologen. Ich habe mich darauf wie auf eine Prüfung vorbereitet. Ich hätte keine weitere Absage verkraftet. Er war erstaunt, weil ich so viel über das Thema wusste. Ich sagte ihm, dass ich mich so oder so sterilisieren lassen werde – entweder in der Schweiz bei ihm oder sonst in Österreich. Es war für mich sehr wichtig, diesen Plan B zu haben. Sonst hätte ich nicht so selbstbewusst auftreten können.