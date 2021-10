Ich hätte Youssef Kanana gern widersprochen. Allein, um meinem journalistischen Selbstanspruch gerecht zu werden. Das Problem: Mittlerweile war mir selbst unwohl bei der Sache. Dabei war die Einstiegsfrage zu diesem Artikel völlig harmlos: Was geht in Palästinenserinnen und Palästinensern vor, die in der Schweiz leben, wenn in Israel die Gewalt eskaliert? Über Israelkritik, wie weit sie gehen darf und was sie mit unseren jüdischen Mitbürgern macht, hatte ich schon öfter gelesen. Wie aber geht es der Diaspora der anderen Seite?