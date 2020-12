Samuel Schwarz, 49, ist Mitbegründer der freien Theatergruppe 400asa, international erfolgreicher Film- und Theaterregisseur sowie Schauspieler.



Beobachter: Herr Schwarz, was wollen Sie mit dem Dürrenmatt-Happening «Morde im Bad»?

Samuel Schwarz: Wir wollen unterschiedliche Formen von kultureller Teilhabe initiieren. Man kann die Podcasts gemütlich zu Hause anhören oder auch spazierend im Freien. Wer tiefer eintauchen will, kann auch – besonders nach Folge zwei (ab dem 30. Dezember) – selber nach Hinweisen zur Täterschaft suchen und diese mit einer speziellen App im Freibad suchen gehen. So sprechen wir konventionelle Krimifans an, aber auch solche, die partizipative Formate lieben. Der Krimi, den wir digital aufführen, ist eine Dürrenmatt-Hommage und soll Lust machen, seine Krimis zu lesen.



Wie muss man sich das konkret vorstellen?

Wir haben eine Funktechnologie eingerichtet in der Parkanlage des Max-Frisch-Bads, die es möglich macht, die Veranstaltungen zu erleben, ohne Innenräume betreten zu müssen, ohne sich zu gefährden. Der Veranstaltungsrahmen denkt also die Krise mit, geht aber mit seiner Form auch explizit auf die Krise ein. Man kann also ins Bad kommen und in der winterlichen Parkanlage und über Kopfhörer ganz tief einsinken in die dürrenmattschen Plots über Katastrophen, Morde, Krisen, Turmbauten – und in seine Gedanken zu Politik und Gesellschaft. Und eben: in unsere Geschichte um Morde im Max-Frisch-Bad.



Warum gerade Dürrenmatt? Muss man den neu erfinden?

Es geht natürlich um Dürrenmatt – weil der 100 wird und es sich lohnt, diesen Geburtstag zu feiern. Es geht aber auch sehr stark um die Gesellschaft als Ganzes, die Dürrenmatt reflektiert. Es geht nicht um Personenkult, sondern um uns selber, um unser Verhältnis zu Krisen, um unsere Lust am Grässlichen, Unsagbaren, Unvorstellbaren – aber auch am Schönen, das es in unserem Universum gibt. Wir versuchen ja alle krampfhaft, das alles zu verstehen, und schaffen es nicht. Dieses Universum hat Dürrenmatt prototypisch beschrieben.



Wieso warten Sie mit diesem Projekt nicht bis zur Nach-Corona-Zeit? Das wäre doch sicher viel handlicher.

Man sollte gerade in diesem düsteren Winter ein Zeichen setzen. Mit allem, was wir im Freibad machen, den Krimis, aber auch mit den Konzerten und Theaterstücken, die wir im zauberhaften Park veranstalten, ­regen wir die Leute an, rauszugehen. Das ist in diesen Tagen gesünder für Herz und Hirn, als zu Hause oder im dunklen Theater zu hocken. Man kann die Audioinhalte geniessen, die Bäume und den Himmel anschauen – und kann an etwas Einzigartigem teilnehmen. Einfach warm anziehen nicht vergessen.



Weshalb haben Sie das Max-Frisch-Bad als Location gewählt?

Wir haben uns überlegt, ob Max Frisch, der Architekt und Rivale von Dürrenmatt, dem Schriftstellerkollegen Asyl in seinem Bad gegeben hätte, und sind zum Schluss gekommen: Ja, das hätte er. Dürrenmatt war Diabetiker und Risikopatient. Diese Idee der Solidarität wird durch die Corona-Stage im Max-Frisch-Bad ausgedrückt.



Aber warum im Winter draussen?

Wir distanzieren uns mit der Corona-­Stage auch von den Theaterverbänden, die weiterhin – gegen jede Vernunft – störrisch auf dem Recht beharren, in Innenräumen zu spielen. Wir haben kein solches Recht. Das Bad mit seiner Parkanlage ist ein wunderschöner, zauberhafter Ort – und das Sportamt Zürich ist ein weiser, verständiger Partner, der uns in dem unterstützt, was wir tun. Wir möchten den Künstlerinnen und Künstlern zurufen: Geht raus! Hört auf, coro­naskeptischen Schwachsinn zu verzapfen, wie das viele unserer Künstlerinnen-Freunde leider mittlerweile tun in ihrer Verzweiflung.