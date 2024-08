Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein ganzes Gericht in den Ausstand tritt. Dazu gezwungen sah sich das Bündner Regionalgericht Plessur in Chur, weil einer der Richter in den Strudel der Aroser Skiabo-Affäre geraten war. Das zeigt ein kürzlich publizierter Gerichtsbeschluss.