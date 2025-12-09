Mit einem Stauvolumen von 150 Millionen Kubikmetern und einer Stromproduktion von 650 Gigawattstunden (GWh) ist es das mit Abstand grösste von 15 Projekten des Runden Tisches Wasserkraft: der neue Gorner-Stausee oberhalb von Zermatt. Er sollte einen Drittel des Winterstroms beisteuern, mit dem Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Energiewende beschleunigen wollte. So steht es im Schlussdokument, das von Umweltorganisationen, Kantonen und der Strombranche im Dezember 2021 unterzeichnet wurde.