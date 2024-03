An einer Hausmauer im Dorf Velyka Komyshuvakha in der Nähe von Charkiw prangt ein Satz: «Нам нужен мир, желательно весь.» Übersetzt heisst das so viel wie: «Wir brauchen Frieden, am liebsten ganz.» Oder aber: «Wir wollen die Welt, am liebsten die ganze.» Für «Frieden» und «Welt» verwendet das Russische ein und dasselbe Wort: «Мир», «Mir».