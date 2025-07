Wir treffen Daniel Lampart in seinem Büro im geräumigen Industriegebäude an der Monbijoustrasse in Bern, im ehemaligen Sitz der Unionsdruckerei. Eine Mitarbeiterin brüht in einem Espressokocher Kaffee auf, weil die Kaffeemaschine defekt ist. «Wie in einer WG», sagt Lampart, während die Maschine auf dem Herd sprudelt und zischt.