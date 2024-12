Vor 40 Jahren galt das Angebot des Vereins Integriertes Wohnen für Behinderte (IWB) als einzigartig und fortschrittlich. Ab 1985 richtete er an drei Standorten in Zürich Wohnungen und WG-Zimmer für Menschen mit körperlichen Behinderungen ein – inklusive Pflege und Assistenz nach Bedarf, als Alternative zum Leben in einem Heim.