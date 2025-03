Lorenz Hurni, US-Präsident Trump war erst wenige Tage im Amt, und schon benannte er den Golf von Mexiko in Golf von Amerika um – und Google Maps zog sofort nach. Das ging erstaunlich schnell.

Ja. Ich war auch überrascht. Es geht um territoriale Einflussnahme, um Macht. Firmen wie Google verhalten sich opportunistisch, weil sie unter Umständen wirtschaftlich benachteiligt werden, wenn sie nicht machen, was von oben befohlen wird. Google Maps passt sich aber schon länger den jeweiligen Machthabern an, indem unterschiedliche Grenzverläufe angezeigt werden, je nachdem, aus welchem Land man auf die Google-Karten zugreift.