Was uns gerade irritiert, nennen Amerikaner «shock and awe» (Schock und Furcht). Die Strategie stammt aus der Kriegsführung. Der Gegner soll mit Aussagen und Forderungen – auch widersprüchlichen – bombardiert und verwirrt werden. Der Grund: Eigene Interessen lassen sich gegenüber gelähmten Entscheidungsträgern einfacher durchsetzen. Das geschieht seit der Wahl von Donald Trump in den USA und hat jetzt Europa erreicht.