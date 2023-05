Die Gründerzeit der neuen Technologie war wild und aufregend. Alles schien möglich. Was wäre zum Beispiel, wenn man am Radioempfänger einen Knopf drücken und ins laufende Programm reinquatschen könnte? Vermutlich würde das im totalen Chaos enden! Als das Radiozeitalter vor rund hundert Jahren begann, war noch völlig offen, was sich durchsetzen würde.