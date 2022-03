«Kurz bevor es in der Ukraine losging, habe ich mich in Mailand mit Berufskollegen aus der Textilbranche getroffen. Es war so schön, nach der Pandemie endlich wieder mit diesen guten Leuten in einer Runde zu sitzen. Eine internationale Gruppe, mit Russen und Ukrainern, ganz selbstverständlich nebeneinander, so wie früher. Wir haben uns umarmt, uns über die wiedererlangte Normalität gefreut. Jemand sagte: ‹The war is over.› Er meinte den Krieg gegen Corona. Wenige Tage später ging der richtige Krieg los. Nun macht der böse Scherz die Runde: ‹Gebt uns Covid zurück!› Nichts ist schlimmer als das, was jetzt ist.