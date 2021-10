Aufgezeichnet von Jonas Schlagenhauf:



Als Jugendliche sagte ich zu meiner Mutter: Ich heirate niemals einen Metzger oder einen Schausteller. Wenn es dabei geblieben wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Mein Mann war – Sie dürfen dreimal raten – Schausteller und Metzger. Er brachte mich zur Schaustellerei. Leider verstarb er vor elf Jahren.



In den über 40 Jahren, in denen ich nun als Schaustellerin durchs Land ziehe, habe ich mir einen Namen gemacht und gehöre in vielen Städten einfach zur Chilbi dazu. Einige nennen mich gar «Chilbi-Mami».



Die Chilbi hat sich in den vielen Jahren stark verändert. Die Leute sind heute viel anspruchsvoller als früher. Das fängt bei den Kinderkarussells an. Fahrzeuge und Rössli allein reichen nicht mehr – die Kinder wollen schalten und steuern.



Und wenn früher die Eltern sagten, dass das Kind nicht aufs Karussell durfte, dann gab es keine Diskussion. Heute schreien die Kleinen rum, wenn es nicht läuft, wie sie wollen. Vor ein paar Tagen habe ich einen Buben beobachtet, der seine Mutter mit Steinen bewarf, weil er nicht aufs Karussell durfte. Die Kinder sind frecher geworden.