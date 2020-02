Ein weiterer möglicher Grund für das Schweigen der Medien: Der Schlussbericht umfasst 1927 Seiten in bestem Juristen-Englisch. All das zu lesen, dauert Tage. Wer es trotz allem tut, stösst zum Beispiel auf das allgemeine Fazit des Schiedsgerichts auf Seite 1071: «Kein Überlebender hat eine angemessene Entschädigung erhalten.» Was die nachrichtenlosen Konten in der Schweiz angeht, wurde das zumindest versucht.