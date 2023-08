Und in der Schweiz? Nichts tut sich. In unserer lieben, alten Bundesverfassung geht es zwar um die Sicherheit von Staudämmen, aber nicht um Viren. Der Bund überwacht also die Sicherheit der Staudämme, aber die Viren sind Sache der Kantone. In diesem Fall die des Kantons Bern. Es gibt kein Gesetz, das Mindestsicherheitsvorschriften festlegt.