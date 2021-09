Hängen Sie denn wirklich an dem Namen?

Wir fanden ihn am Anfang auch nur mässig. Dann verschwor sich eine linke Feministinnen-Bubble dagegen, was uns zusammenschweisste. Mittlerweile werden wir oft als Quotenmänner angesprochen, wenn wir zu dritt unterwegs sind. Ob das wohl so bleibt? Jetzt heisst der Podcast «Comedymänner».