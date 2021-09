Tierversuche Fortschritt oder gutes Gewissen – wo sind die Grenzen?

Lesezeit: 5 Minuten

In der Debatte um Forschung an Tieren gehen die Meinungen weit auseinander. Dahinter steckt ein ethisches Dilemma. Im Februar 2022 kommt eine radikale Tierschutzvorlage an die Urne.