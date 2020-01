Es wird früh dunkel an diesem Winterabend. Leah, wie er sich weiterhin nennt, sitzt mit noch roten Backen am Küchentisch in einer Zürcher Stadtwohnung. Er ist gerade erst auf seinem Trottinett heimgefahren, war mit seinen Freunden draussen. Mit ihm am Tisch sitzen seine Eltern Anja* und Thomas* und seine elfjährige Schwester Yael*. Der siebenjährige Bruder Enno* ist noch bei einem Kollegen.