Margaret wird am 15. Oktober 1949 im schottischen Harthill geboren. Sie studiert Geschichte und englische Literatur an der Universität Stirling und in London Englisch für Fremdsprachige. Nach einer Spanienreise zieht sie mit Anne in eine Wohnung in Horgen ZH. Es frustriert sie, dass ihre Abschlüsse in der Schweiz kaum Anerkennung finden.