Die negativen Folgen der horrenden Geschwindigkeit, mit der wir durchs Leben rasen, zeigen sich aber nicht nur im Privaten. Ein Bauunternehmer, der nicht namentlich genannt werden will, sagt: «Seit Offerten nicht mehr per Post, sondern als PDF-Datei per Mail verschickt werden, häufen sich die Probleme.» Kunden verlangten Änderungen in Echtzeit, in der Hektik unterliefen den Planern Fehler. Die Folge: unausgegorene Projekte.