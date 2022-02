Die heute 86 Jahre alte Elfriede Steiger, die als junge Frau in Bührles Spinnerei in Dietfurt SG arbeiten musste, hofft, dass dieses Projekt möglichst schnell angegangen wird. «Wir Betroffenen müssen zwingend präzise befragt werden. In den Akten haben die Behörden vieles verschleiert, um ihr hartes Vorgehen zu rechtfertigen.» Die Stadt solle sich bei den noch lebenden Opfern respektvoll entschuldigen und echte Entschädigungszahlungen aufgleisen. Elfriede Steiger war 1954 als 18-jährige Zürcherin durch das städtische Fürsorge-Inspektorat 2 in der Bührle-Spinnerei interniert worden. In der Akte, die im Zürcher Stadtarchiv liegt, gibt die Beamtin als Begründung unter anderem an: «Mädchen hat sehr harten Kopf, lässt sich nichts sagen, ist sehr gefährdet. […]»