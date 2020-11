Ich will eines der Bücher empfehlen, die ich im letzten Jahr gelesen habe und jetzt, da ich es gelesen habe, mit mir herumtrage – im Kopf, im Bauch, in meinem Blick, weil es etwas in mir umgestellt oder eingepflanzt oder aufgeschürft hat. Es geht um Missbrauch und Gewalt in diesem Buch. Gewalt, die in die Menschen ­gelegt wird, in die Arme, die Gesichter, die Gelenke. Die weitergegeben wird. Gewalt von Vätern gegen ihre Kinder und von Männern gegen Frauen. ­

Dragica Rajčić Holzners Buch «Glück» ist ein Fluss. Im Fluss liegen grosse Steine, die aus dem fliessenden Wasser schauen, und tausend kleine Steine ­liegen am Grund. Es hat mir wehgetan, das Lesen, durch die Augen der Protagonistin zu schauen. Und im Wehtun hat das Buch in mir ein Glück erschaffen. Das Glück würde ich so beschreiben, dass ich nun lebendiger bin, als ich es noch vor dem Lesen dieses Buches war.

Dragica Rajčić Holzner: «Glück»; Verlag Der gesunde Menschenverstand, 220 Seiten.