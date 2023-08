Was bisher niemand so genau wusste: Woher hatte die junge Zürcherin so viel Geld? Denn Jolantha Tschudi war nicht einfach nur reich, sie war superreich. In der Stadt Zürich gab es bloss 18 Personen, die vermögender waren als sie. Das haben die zwei Historiker Matthieu Leimgruber und Geoffrey Legentilhomme herausgefunden.