Als ich nach Japan auswanderte, war ich 24. Das war vor drei Jahren. Ich beendete meine Beziehung, kündigte meine Wohnung, gab meinen Job auf. Zuvor plagten mich Angstzustände, ich war oft gestresst. Und ich fragte mich: Ist das das Leben, das ich leben möchte?
Ich trainierte damals bereits zu Hause in Zürich Yoshinkan-Aikido, eine japanische Kampfkunst. Auf der Matte kamen meine kreisenden Gedanken zur Ruhe. Die Vorfreude auf das wöchentliche Training und die Idee, vielleicht irgendwann nach Japan zu reisen, gaben mir in dieser Zeit Zuversicht. Im Frühling 2022 fasste ich schliesslich den Entschluss, mich in Kyoto zum Aikido-Sensei, einem Aikido-Lehrer, ausbilden zu lassen.
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