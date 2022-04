Sie kommen teilweise direkt mit dem Auto aus der Ukraine an die Zürcher Essensausgabe von «Essen für alle». In Telegram-Chats hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass hier jeden Samstag Essen für Bedürftige verteilt wird.



Letzte Woche standen 469 ukrainische Familien mit unzähligen Kindern an, um ein Essenspaket zu ergattern. Die Zürcher Organisation ist zu einem Anlaufpunkt für Flüchtende aus dem Krieg geworden.



«Über 100 Kinder rannten herum», sagt «Essen für alle»-Leiter Amine Diare Conde. Bereits vor zwei Wochen seien Leute stundenlang im Schnee angestanden. «Kinder weinten, ihnen war kalt.» Viele kämen zwar mit Geld in die Schweiz, aber hier sei alles viel zu teuer. Auch andere Anbieter von Gratis-Essen geben an, von ukrainischen Flüchtlingen überrannt zu werden.