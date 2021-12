Henriette Haas will nun mit Dokumenten belegen, dass ihr Grossvater kein Rassenhygieniker war – trotz seiner Funktion in einer Stiftung für Rassenhygiene während eines halben Jahrhunderts. Sie sei nicht auf die Ehre ihres Grossvaters fixiert, schreibt Haas. Es gehe ihr auch um andere Wissenschaftler, die in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt würden. Im Deutschen Bundesarchiv in Berlin hat sie ein ein Dokument der Nazis von 1941 entdeckt, in dem ihr Grossvater als «deutschfeindlich» bezeichnet wird. Dies belege einwandfrei, dass er kein Nazi-Freund war. Allerdings hat Pascal Germann das in seiner Doktorarbeit auch nicht behauptet.