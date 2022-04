132'000 Besucher fluten in den drei Tagen die Hallen. Mit dabei: die Schweizerin Karin Baumann und ihr Chihuahua Joya. Sie sind mit dem Auto aus Belp BE in die britischen Midlands angereist. 13 Stunden Fahrt, am Steuer sass Karins Mann, Thomas. Zur moralischen Unterstützung sind zwei Freundinnen eingeflogen. Denn am nächsten Tag wird es für Baumann und ihr Hündli um die Wurst gehen: Die amtierende Schweizer Meisterin im Hundetanz – Kenner reden von «freestyle heelwork to music» – wird sich hier der internationalen Konkurrenz stellen.