Auf dem Gipfel habe der Vierbeiner dann einen recht gesunden Appetit gezeigt, zitiert die Zeitung den Bergführer Stefan Rothenfluh: «Sie hat alles gefressen, was wir ihr gegeben haben: Brot, Käse, Nussgipfel.» Vor der Abfahrt packte der Bergführer den tierischen Gast in den Rucksack, so, dass nur noch der Kopf hervorlugte. Ein paar Schwünge ist das gutgegangen, dann wollte die Katze wieder auf eigenen Pfoten stehen. Also liess man sie schweren Herzens ziehen.