Paul Schmid (Name geändert) versteht die Welt nicht mehr. Der passionierte Hobbyfotograf kaufte im Frühling 2022 für mehr als 1000 Franken eine Drohne. Davor verbrachte er viel Zeit damit, die verschiedenen Modelle zu vergleichen und die Rechtsvorschriften zu klären. Der Schock kam dennoch: Die Schweiz hat Anfang 2023 Rechtliche Neuerungen Das ändert sich 2023 die EU-Regeln für Drohnen in Kraft gesetzt. Für Schmid bedeutet das: Er muss eine Onlineschulung absolvieren und beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) in Ittigen BE eine Prüfung absolvieren. «Ich überlege mir, ob ich meine Drohne wieder verkaufen soll. Das ist mir einfach zu viel Aufwand, um sie hobbymässig zu nutzen», sagt er.