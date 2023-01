Soll ich als Beschuldigte die Aussage verweigern?

Wenn Sie tatsächlich in eine Straftat verwickelt waren, sagen Sie am besten gar nichts Verkehrsunfall Was passiert, wenn ich die Aussage verweigere? – auch zu vermeintlich harmlosen Dingen wie Ihren persönlichen Verhältnissen. Sie können jede Frage so beantworten: «Ich verweigere die Aussage.» Wenn es nicht um etwas Harmloses geht, nehmen Sie am besten eine Strafverteidigerin.