Einvernehmlicher Sex

Der Beobachter hat über den Fall im Vorfeld der Gerichtsverhandlung ausführlich berichtet. Zu Unrecht der sexuellen Nötigung beschuldigt Illegale Tonaufnahmen entlasten Angeklagten Die aus Marokko stammende Frau hatte ihrem 17 Jahre älteren Schweizer Ehemann Vergewaltigungen an zwei Abenden im Januar 2018 vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte in der Folge wegen sexueller Nötigung, stellte das Verfahren aber ein. Der Mann konnte mit Tonaufnahmen beweisen, dass es am ersten Abend zu keinen, am zweiten nur zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen war. Die Initiative dazu war zudem von der Frau ausgegangen. Der Mann konnte gewissermassen eine «Ja heisst Ja»-Einwilligung vorlegen, allerdings ohne Wissen seiner Frau.