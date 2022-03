Ein kürzlich veröffentlichtes Leiturteil wirft ein Licht darauf, wie die Staatsanwaltschaften mit ihrer Macht umspringen. Im Winter 2019 legten Grenzwächter am Zoll bei Weil am Rhein einem ausländischen Beschuldigten ein Formular vor: «Erklärung betreffend Zustellungsdomizil in der Schweiz». Der Mann konnte entweder eine Kontaktperson in der Schweiz als Zustelladresse angeben oder die Adresse «einer zuständigen Mitarbeiterin der Strafbefehlsabteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt» ankreuzen. Er hatte keine Kontaktperson in der Schweiz, also wählte er die zweite Variante.