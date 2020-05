Der Arzt ist in der Region bestens bekannt. Als Kadermitglied der Thurklinik und Gynäkologe taucht er immer mal wieder in wohlwollenden Artikeln in der Lokalpresse auf. Gern zeigt er sich auch als Wohltäter. Nach einem verheerenden Erdbeben in der iranischen Stadt Bam im Dezember 2003 organisierte er mit der Hilfe von Pharmafirmen medizinische Geräte und Medikamente für die Bewohnerinnen und Bewohner der verwüsteten Stadt.