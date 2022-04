Milivoje Avramovic, den alle nur Miko nennen, und Dejan, der anders heisst, sind Sandkastenfreunde. Sie wuchsen Tür an Tür auf, in Affoltern am Albis ZH, gingen in dieselbe Schule und erzählen eine ähnliche Familiengeschichte. Mikos Eltern flüchteten aus Serbien, Dejans aus Kroatien. Heute ist Miko 28 und Schweizer, sein ein Jahr älterer Freund Dejan hat die Aufenthaltsbewilligung C.