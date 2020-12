«Quelle justice de merde!» Was für eine Scheissjustiz. Viel mehr bringt Rolf Ritter nicht heraus, als er am 6. Oktober nach zwei langen Verhandlungstagen das Bezirksgericht in Vevey verlässt. Verurteilt wegen versuchter Erpressung, zu einer Strafe von 90 Tagessätzen à 50 Franken auf Bewährung, dazu Gerichtskosten von fast 2500 Franken.