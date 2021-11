Erstaunen über Urteil

«Der Fall zeigt exemplarisch, was in einem Unternehmen passiert, das ungenügende Regeln zu den Rechten und Pflichten hat für den Fall, dass Arbeitnehmende Unregelmässigkeiten feststellen», sagt Martin Hilti von Transparency Schweiz. Solche Regeln seien fest in die Betriebskultur einzubinden, die Führung müsse Verantwortung übernehmen, Abklärungen treffen und die Missstände beheben.