Über die konkrete Ausgestaltung wird gestritten. In einem Punkt sind sich aber Expertinnen und Politiker einig: Wenn sich die wirtschaftliche Situation in Transitländern – etwa in den Maghrebstaaten und Ägypten – nicht deutlich verbessert, werden sich immer mehr junge Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa machen. Menschen, die mit fast hundertprozentiger Sicherheit kein Asyl bekommen.