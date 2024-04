Beobachter: Die Gemeinden müssen viel zusätzlichen Wohnraum für Geflüchtete bereitstellen. Bereits ab Juli 2024 wird etwa die Aufnahmequote im Kanton Zürich um fast 25 Prozent erhöht. In den grossen Agglomerationen dürfte das schwierig werden. Wie lösen die Gemeinden das Problem?

Jörg Kündig: Viele Gemeinden werden die zusätzlichen Unterkünfte bis im Juli schlicht nicht bereitstellen können. Die nötigen Wohnungen sind schlicht nicht verfügbar. In vielen Regionen haben wir einen extrem tiefen Leerwohnungsbestand. Es ist darum wichtig, dass die Quotenerfüllung nicht auf einen Schlag erfolgt, sondern nach und nach – und die Anpassung in Absprache mit den Gemeinden stattfindet.