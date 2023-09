Hans Peter Roth verfolgte an jenem Tag die Trainingsflüge der Patrouille Suisse von seiner Wohnung in Baar aus. In einem Leserbrief machte er seinem Ärger über den «Lärmterror» Luft. Roth sagt, diese Überflüge seien eindeutig Trainingsflüge gewesen, nämlich mehrmalig und in Formation.