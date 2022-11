Sieben Jahre ist das nun her. Heute sind Fritz Rickli und Sandy wieder zusammen. Sie liegt hochschwanger im Spital, er zieht nervös an einer Zigarette. Im November ist Geburtstermin. Ricklis Finger sind gelb vom Nikotin, die Lunge ist zerstört. Er habe mit 16 mit dem Rauchen angefangen, erzählt der IV-Rentner in einem Bieler Bahnhofscafé, da falle das Aufhören eben schwer. So oder so plagten ihn derzeit ganz andere Sorgen. Der Staat wolle seine Familie ausschaffen. In die Dominikanische Republik, nach Santo Domingo, wo alles begann.