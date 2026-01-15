Franziska Egger wollte nur kurz einkaufen. Ein paar Minuten im Denner, ein paar Lebensmittel für die Woche. Doch dieser Einkauf wird sie teuer zu stehen kommen. Die 50-Jährige stellt das Auto auf einen Denner-Kundenparkplatz. Und macht einen Fehler: Sie tippt ihr Kennzeichen nicht in die Parkuhr ein. Nach ein paar Minuten kommt sie schon wieder raus. Zahlen hätte sie ohnehin nichts müssen, die erste halbe Stunde ist gratis. Also kein Problem, denkt sich Egger, die eigentlich anders heisst.