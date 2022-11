Die Leitung der Universität Zürich hat den Rechtsanwalt Hanspeter Uster beauftragt, eine Administrativuntersuchung am Zentrum für Zahnmedizin durchzuführen. Nun ist der Zentrumsvorsteher zurückgetreten.



Uster präsidierte bis vor kurzem die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft und führte in den letzten Jahren für mehrere Kantone heikle Untersuchungen durch. Jetzt soll er am Zahnmedizinzentrum Fragen zur Governance klären. Unter anderem gehts um die Führungskultur.