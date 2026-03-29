Am lautesten ist die Stimme in ihrem Kopf, wenn sie auswärts brunchen geht. Die Stimme drängt sie dazu, genug zu essen. Gleichzeitig warnt sie: «Zu viel ist auch nicht gut!» Die grosse Auswahl an Brot, Käse, Müesli, Waffeln und Früchten macht es Nadja Maurer schwer, das richtige Mass zu finden. «Sobald ich die unsichtbare Grenze überschritten habe, verliere ich die Kontrolle und stopfe einfach alles in mich hinein», sagt die 45-Jährige aus Basel. «Die Kalorien versuche ich danach durch Erbrechen, Fasten oder Sport wieder loszuwerden.»