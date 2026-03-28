Der Bund versucht deshalb seit längerem, mit der Lebensmittelbranche verbindliche Salzreduktionsziele zu vereinbaren. Doch die Verhandlungen sind 2023 und nun auch im Jahr 2025 gescheitert. Abgesehen von Aldi Suisse war kein Lebensmittelunternehmen bereit, den Salzgehalt in den Produkten zu senken. Zu den grössten Salzlieferanten zählen Wurstwaren, Käse, Fertiggerichte, Instantsuppen, Saucen sowie Restaurant- und Lieferessen. Oft unterschätzt wird der hohe Salzgehalt in Frühstücksflocken, Desserts oder Brausetabletten.