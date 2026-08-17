Im Innern der Röhre kracht und klopft es, als fliege der ganze Apparat gleich auseinander. Wer schon einmal eine MRT-Untersuchung erlebt hat, weiss: So klingt ein Magnetresonanztomograf. Er liefert hochpräzise Schichtbilder aus dem Innern des menschlichen Körpers. Eine Untersuchung dauert etwas mehr als eine halbe Stunde. Sie ist schmerzfrei, schafft diagnostische Sicherheit – und ist eine der zuverlässigsten Gelddruckmaschinen im Schweizer Gesundheitssystem.