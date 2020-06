Also untersuchte der deutsche Epidemiologe, der in Kanada lebt und in der evidenzbasierten Medizin eine Grösse ist, eben das, was es an Studien gab – und das Ergebnis war klar. «Die 80 Prozent Risikoreduktion haben wir in verschiedenartig angelegten Studien sowohl aus dem Gesundheitssektor als auch in solchen aus Privathaushalten gefunden», sagt Schünemann. «Das spricht dafür, dass Masken tatsächlich einen grossen Schutzeffekt haben.»