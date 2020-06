Die Schlagzeilen lassen nichts Gutes ahnen für unser künftiges Zusammenleben mit dem neuartigen Coronavirus Covid-19 Was Sie über das Coronavirus wissen müssen : Manche Covid-19-Genesene hätten keine Antikörper im Blut. Sie wären also nicht anhaltend immun. Das hätte schlimme Folgen. Eine Rückkehr zu dem Leben, das wir als normal ansehen, wäre in absehbarer Zeit nicht möglich.