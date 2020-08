So schickte Instand, die Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien, Leerproben an mehrere Hundert deutsche Labors. Sie enthielten keinerlei Virenmaterial, doch 1,4 Prozent davon wurden fälschlicherweise als positiv erkannt. Das entspricht einer Spezifität von 98,6 Prozent. Fehlerhafte Ergebnisse lieferten auch Tests jener Hersteller, die in der Find-Studie 100 Prozent Spezifität erreicht hatten.